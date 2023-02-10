Belçika'dan 31 tır, 1 uçak, 1 gemi dolusu yardım Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika'dan Türkiye'ye 31 tır, 1 uçak ve 1 gemi yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ile Belçika'da yaşayan Türkler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Brüksel Belediyesinin desteğiyle deprem mağdurları için toplanan yardımların tırlara yüklenmek üzere bir araya getirildiği Expo alanındaki depoda incelemelerde bulunduktan sonra basına açıklama yaptı. 1 | 7

Felaketin birlik içinde aşılacağını belirten Uysal, Belçika'daki Türk vatandaşlarının depremzedelere derhal yardım elini uzattıklarını ifade etti. 2 | 7

Uysal, Belçika hükümetinin de Türkiye'de bir sahra hastanesi kurulması için malzemeleri, ekipmanı ve tıbbı ekipleri gönderdiğini, hastanenin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulmakta olduğunu söyledi. 3 | 7