Benzin indirimi tabloya yansıdı: İşte 11 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 28 kuruş indirim yansıtıldı. Yaşanan indirim ardından benzinin litre fiyatına 82 kuruş zam geleceği bildirildi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 11 Nisan 2025 Cuma gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak bugün indirim gelen benzine bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 82 kuruş artacak.
Peki, 11 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 11 Nisan 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.37 TL
Motorin litre fiyatı: 44.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 44.19 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL