Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? (3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki bugün benzin ve motorin (mazot) fiyatında zam ya da indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
3 Temmuz itibariyle akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim bulunmuyor.
İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara'da 3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.52 TL
Motorin litre fiyatı: 42.59 TL
LPG litre fiyatı: 21.99 TL