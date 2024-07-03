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  4. Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? (3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? (3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki bugün benzin ve motorin (mazot) fiyatında zam ya da indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? (3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

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Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? (3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 2

3 Temmuz itibariyle akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim bulunmuyor.

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Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? (3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 3

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara'da 3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

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Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı? (3 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.52 TL
Motorin litre fiyatı: 42.59 TL
LPG litre fiyatı: 21.99 TL

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