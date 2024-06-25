Benzin, motorin ve LPG’ye zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Akaryakıt fiyatları için üçlü zam bugün itibarıyla tabelalara yansıdı. Böylece temmuzda beklenen ÖTV zammı öncesinde benzin litre fiyatı 1 ayın zirvesine yerleşti.. İşte il il güncel benzin, motorin, LPG litre fiyatları...
Bugün itibarıyla benzin litre fiyatı 2 TL, motorin ise 1,68 TL yükseldi. LPG fiyatları da 40 kuruş arttı.
Böylece benzin fiyatları 21 Mayıs sonrası en yüksek seviyeye gelirken, mazot 26 Mart’ın ardından zirveye yerleşti.
İşte 25 Haziran Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,18 TL
Motorin litre fiyatı: 42,28 TL
LPG 19,81 TL
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,29 TL
Motorin litre fiyatı: 42,36 TL
LPG 20,28 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,28 TL
Motorin litre fiyatı: 43,35 TL
LPG fiyatı: 20,25 TL