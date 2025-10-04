Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 4 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına da zam ya da indirim olarak yansıyor. En son dün LPG’ye 1,18 TL’lik zam yapılmıştı. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 4 Ekim 2025 Cumartesi güncel akaryakıt satış fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.
1 | 9
ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
4 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ya da indirim yapılmadı.
2 | 9