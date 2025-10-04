  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 4 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 4 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına da zam ya da indirim olarak yansıyor. En son dün LPG’ye 1,18 TL’lik zam yapılmıştı. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 4 Ekim 2025 Cumartesi güncel akaryakıt satış fiyatları...

Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 4 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.

1 | 9
Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 4 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

4 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ya da indirim yapılmadı.

2 | 9
Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 4 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Dün LPG’ye 1,18 TL’lik zam yapılmışi zam tabelaya da yansımıştı.

3 | 9
Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 4 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 4 Ekim 2025 Cumartesi güncel akaryakıt satış fiyatları…

4 | 9