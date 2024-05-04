Akaryakıta çifte indirim geliyor
Dolar kurundaki stabil durum devam ederse, pazartesi gece yarısı itibarıyla benzine 1,80 TL ve motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor. Peki indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar nasıl olacak?
Son ekonomik gelişmeler ışığında, akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.
Bu indirimle birlikte, benzin ve motorin fiyatları ülke genelinde önemli ölçüde düşecek. Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre; dolar kurunda ani bir yükseliş olmazsa, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.18 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.05 TL, motorin 41.29 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.3 TL ve motorin 41.35 TL'ye gerileyecek.
İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar şöyle olacak:
Benzin:
İstanbul: 42.18 TL/litre
Ankara: 43.05 TL/litre
İzmir: 43.3 TL/litre