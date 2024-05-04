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Akaryakıta çifte indirim geliyor

Dolar kurundaki stabil durum devam ederse, pazartesi gece yarısı itibarıyla benzine 1,80 TL ve motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor. Peki indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar nasıl olacak?

Akaryakıta çifte indirim geliyor - Sayfa 1

Son ekonomik gelişmeler ışığında, akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor. 

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Akaryakıta çifte indirim geliyor - Sayfa 2

Bu indirimle birlikte, benzin ve motorin fiyatları ülke genelinde önemli ölçüde düşecek. Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre; dolar kurunda ani bir yükseliş olmazsa, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

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Akaryakıta çifte indirim geliyor - Sayfa 3

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.18 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.05 TL, motorin 41.29 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.3 TL ve motorin 41.35 TL'ye gerileyecek. 

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Akaryakıta çifte indirim geliyor - Sayfa 4

İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar şöyle olacak:

Benzin:

İstanbul: 42.18 TL/litre

Ankara: 43.05 TL/litre

İzmir: 43.3 TL/litre

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