Akaryakıta çifte indirim geliyor

Bu indirimle birlikte, benzin ve motorin fiyatları ülke genelinde önemli ölçüde düşecek. Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre; dolar kurunda ani bir yükseliş olmazsa, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağı tahmin ediliyor.