Benzin ve motorine dev zam kapıda: İşte 26 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.
Petroldeki düşüşe rağmen döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geliyor.
Benzine 3.27 lira, motorine ise 1.22 lira zam gelmesi bekleniyor.
Peki, 26 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 26 Ağustos 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.63 TL
Motorin litre fiyatı: 52.15 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL