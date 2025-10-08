Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.
Son olarak benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim yansıtıldı.
Peki, 8 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.10 TL
Motorin litre fiyatı: 53.19 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL