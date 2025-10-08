  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Son olarak benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim yansıtıldı.

1 | 6
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

Peki, 8 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

2 | 6
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.10 TL

Motorin litre fiyatı: 53.19 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

3 | 6
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.94 TL

Motorin litre fiyatı: 53.05 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

4 | 6