Benzin ve motorine indirim geliyor: Tarihler belli oldu
Benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.
Cnbc-e'de yer alan habere göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatına 2,64 TL indirim bekleniyor.
Perşembe gününden geçerli olmak üzere de benzin grubunda 2,15 TL civarı indirim beklendiği belirtiliyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da benzin 46,60-46,75 TL'den, motorin 46,73-46,85 TL'den satılıyor.
Ankara'da benzin 47,32 TL'den, motorin 47,59 TL'den satılıyor.
İzmir'de benzin 47,68 TL'den, motorin 47,95 TL'den satılıyor.