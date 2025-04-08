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  4. Benzin ve motorine indirim geliyor: Tarihler belli oldu

Benzin ve motorine indirim geliyor: Tarihler belli oldu

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor: Tarihler belli oldu - Sayfa 1

Cnbc-e'de yer alan habere göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatına 2,64 TL indirim bekleniyor.

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Benzin ve motorine indirim geliyor: Tarihler belli oldu - Sayfa 2

Perşembe gününden geçerli olmak üzere de benzin grubunda 2,15 TL civarı indirim beklendiği belirtiliyor.

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Benzin ve motorine indirim geliyor: Tarihler belli oldu - Sayfa 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 46,60-46,75 TL'den, motorin 46,73-46,85 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 47,32 TL'den, motorin 47,59 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,68 TL'den, motorin 47,95 TL'den satılıyor.

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Benzin ve motorine indirim geliyor: Tarihler belli oldu - Sayfa 4

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

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