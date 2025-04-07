Benzin ve motorine indirim yolda: İşte 7 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından bu hafta benzin ve motorin fiyatlarında 1,5 TL'yi aşacak bir indirim bekleniyor.

Peki, 7 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: