Benzin ve motorine peş peşe indirim: İşte 8 Mart 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri, "Benzin fiyatları ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?", "LPG litre fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 8 Mart 2025 itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları...