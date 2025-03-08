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  4. Benzin ve motorine peş peşe indirim: İşte 8 Mart 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine peş peşe indirim: İşte 8 Mart 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe indirim yapıldı. Son olarak motorin fiyatlarına 1 lira 35 kuruşluk indirim geldi. Peki 8 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Benzin ve motorine peş peşe indirim: İşte 8 Mart 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan küresel gerileme ve döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

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Benzin ve motorine peş peşe indirim: İşte 8 Mart 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

4 Mart’ta gelen indirimlerin ardından dün bir kez daha benzin fiyatları düşmüştü.

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Benzin ve motorine peş peşe indirim: İşte 8 Mart 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Üst üste gelen benzin indirimlerinin ardından bir fiyat düşüşü de motorin de yaşandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzerine motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 35 kuruş indirim uygulandı.

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Benzin ve motorine peş peşe indirim: İşte 8 Mart 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

Araç sahipleri, "Benzin fiyatları ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?", "LPG litre fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 8 Mart 2025 itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları...

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