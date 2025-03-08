Benzin ve motorine peş peşe indirim: İşte 8 Mart 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe indirim yapıldı. Son olarak motorin fiyatlarına 1 lira 35 kuruşluk indirim geldi. Peki 8 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan küresel gerileme ve döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
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Üst üste gelen benzin indirimlerinin ardından bir fiyat düşüşü de motorin de yaşandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzerine motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 35 kuruş indirim uygulandı.
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