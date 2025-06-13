Benzin ve motorine yeni zamlar yolda: Tarih belli oldu
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelecek. Benzine bugünden itibaren yapılan zammın ardından motorinin litresinde de 1,49 TL fiyat artışı bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişlere bağlı olarak 17 Haziran'da benzine 1,70 TL, motorine de 1,30 TL zam gelmesi bekleniyor.
Benzine bugün gelen zammın ardından motorine de zam gelmesi bekleniyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 1,49 TL fiyat artışı öngörülüyor.
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