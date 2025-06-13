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Benzin ve motorine yeni zamlar yolda: Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelecek. Benzine bugünden itibaren yapılan zammın ardından motorinin litresinde de 1,49 TL fiyat artışı bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişlere bağlı olarak 17 Haziran'da benzine 1,70 TL, motorine de 1,30 TL zam gelmesi bekleniyor.

Benzin ve motorine yeni zamlar yolda: Tarih belli oldu - Sayfa 1

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

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Benzin ve motorine yeni zamlar yolda: Tarih belli oldu - Sayfa 2

Benzine bugün gelen zammın ardından motorine de zam gelmesi bekleniyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 1,49 TL fiyat artışı öngörülüyor.

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Benzin ve motorine yeni zamlar yolda: Tarih belli oldu - Sayfa 3

Benzine bugünden itibaren yapılan 1,46 TL'lik zam fiyatlara yansıdı.

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Benzin ve motorine yeni zamlar yolda: Tarih belli oldu - Sayfa 4

HAFTAYA YENİ ZAMLAR GELİYOR

Cnbc-e'de yer alan habere göre petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişlere bağlı olarak 17 Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubuna 1,70 TL, motorin grubuna ise 1,30 TL zam bekleniyor.

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