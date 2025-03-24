Benzin ve motorine zam geliyor: İşte 24 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Salı gününden itibaren akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 24 Mart 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Elde edilen bilgilere göre, zamlar 3 gün arka arkaya gerçekleşecek:
Salı günü: Benzin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor.
Çarşamba günü: Motorin litre fiyatına 1 TL artış öngörülüyor.
Perşembe günü: LPG fiyatlarına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor.
Peki, 24 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 24 Mart 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.23 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL