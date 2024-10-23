  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Benzin ve motorine zam geliyor: İşte zammın geleceği tarih

Benzin ve motorine zam geliyor: İşte zammın geleceği tarih

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorine zam bekleniyor. Fiyat artışının yapılacağı tarih belli oldu.

Benzin ve motorine zam geliyor: İşte zammın geleceği tarih - Sayfa 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

1 | 6
Benzin ve motorine zam geliyor: İşte zammın geleceği tarih - Sayfa 2

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre 25 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına 1 TL civarı zam gelmesi bekleniyor.

2 | 6
Benzin ve motorine zam geliyor: İşte zammın geleceği tarih - Sayfa 3

Son olarak benzin gurubunda 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,87 TL, motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi yapılmıştı.

3 | 6
Benzin ve motorine zam geliyor: İşte zammın geleceği tarih - Sayfa 4

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 86 kuruştan satılıyor.

4 | 6