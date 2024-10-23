Benzin ve motorine zam geliyor: İşte zammın geleceği tarih
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorine zam bekleniyor. Fiyat artışının yapılacağı tarih belli oldu.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR
NTV'de yer alan habere göre 25 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına 1 TL civarı zam gelmesi bekleniyor.
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Son olarak benzin gurubunda 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,87 TL, motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi yapılmıştı.
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