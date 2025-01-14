Benzin ve motorine zam yolda: İşte 14 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak.

Peki, 14 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 14 Ocak 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: