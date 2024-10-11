Benzin zammı pompaya yansıdı: İşte 11 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin grubuna 76 kuruşluk zam yansıtıldı. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatları da 77 kuruş zamlanmıştı.

Peki, 11 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 11 Ekim 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: