Benzin zammı pompaya yansıdı: İşte 11 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarında 76 kuruşluk bir artış gerçekleşti. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 11 Ekim 2024 Cuma gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin grubuna 76 kuruşluk zam yansıtıldı. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatları da 77 kuruş zamlanmıştı.
Peki, 11 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 11 Ekim 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43,65 TL
Motorin litre fiyatı: 43,43 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43,53 TL
Motorin litre fiyatı: 43,36 TL
LPG litre fiyatı: 24.60 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43,89 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL