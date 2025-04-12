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  4. Benzinde indirim serisi sona erdi, zam geldi: İşte 12 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Benzinde indirim serisi sona erdi, zam geldi: İşte 12 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen indirimler kısa sürdü. Benzinin litre fiyatına çifte indirimin ardından zam geldi. İşte 12 Nisan 2025 Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarındaki son durum...

Benzinde indirim serisi sona erdi, zam geldi: İşte 12 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının 74 dolardan 60 dolara gerilemesi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

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Benzinde indirim serisi sona erdi, zam geldi: İşte 12 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Önce 8 Nisan Salı günü motorinde 2 lira 64 kuruşluk bir indirim yapıldı, bu indirimi benzin fiyatları takip etti.

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Benzinde indirim serisi sona erdi, zam geldi: İşte 12 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

BENZİNE ÇİFTE İNDİRİM

10 Nisan’da benzine 2 lira 24 kuruş indirim yapıldı, ertesi gün bir indirim daha geldi ve benzinin litre fiyatı 1 lira 35 kuruş daha düştü. İki günde benzine toplam 3 lira 59 kuruşluk indirim yapıldı.

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Benzinde indirim serisi sona erdi, zam geldi: İşte 12 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

İNDİRİM SEVİNCİ KISA SÜRDÜ, ZAM GELDİ

Benzindeki çifte indirimin ardından zam haberi geldi. 12 Nisan 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 82 kuruş zam yapıldı.

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