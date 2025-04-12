Benzinde indirim serisi sona erdi, zam geldi: İşte 12 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen indirimler kısa sürdü. Benzinin litre fiyatına çifte indirimin ardından zam geldi. İşte 12 Nisan 2025 Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarındaki son durum...
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının 74 dolardan 60 dolara gerilemesi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Önce 8 Nisan Salı günü motorinde 2 lira 64 kuruşluk bir indirim yapıldı, bu indirimi benzin fiyatları takip etti.
BENZİNE ÇİFTE İNDİRİM
10 Nisan’da benzine 2 lira 24 kuruş indirim yapıldı, ertesi gün bir indirim daha geldi ve benzinin litre fiyatı 1 lira 35 kuruş daha düştü. İki günde benzine toplam 3 lira 59 kuruşluk indirim yapıldı.