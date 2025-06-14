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Benzinden sonra motorine de zam geldi: İşte 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Dün benzine gelen zammın ardından bugün de motorinin litre fiyatında artış oldu. Peki benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Benzinden sonra motorine de zam geldi: İşte 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.

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Benzinden sonra motorine de zam geldi: İşte 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam yapıldı.

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Benzinden sonra motorine de zam geldi: İşte 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

MOTORİNE ZAM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda da 1,49 TL’lik artış gerçekleşti.

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Benzinden sonra motorine de zam geldi: İşte 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

14 Haziran 2025 Cumartesi günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

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