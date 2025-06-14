Benzinden sonra motorine de zam geldi: İşte 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Dün benzine gelen zammın ardından bugün de motorinin litre fiyatında artış oldu. Peki benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
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MOTORİNE ZAM GELDİ
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda da 1,49 TL’lik artış gerçekleşti.
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