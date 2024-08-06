Benzine indirim geldi (İşte 6 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarındaki dalganlanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Benzine gece yarısından itibaren indirim geldi. 6 Ağustos 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte 6 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.
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Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi.
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İndirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
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MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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