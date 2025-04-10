Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 10 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzinin litre fiyatına 2 lira 18 kuruş indirim geldi.

Benzinin litresine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. İndirim kararının resmileşmesiyle birlikte fiyatlar iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

Peki, 10 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 10 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: