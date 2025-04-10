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  4. Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 10 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 10 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Benzinin litre fiyatına 2 lira 18 kuruş indirim yansıtıldı. Benzinin litresine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. İndirim kararının resmileşmesiyle birlikte fiyatlar iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 10 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 10 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzinin litre fiyatına 2 lira 18 kuruş indirim geldi.

Benzinin litresine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. İndirim kararının resmileşmesiyle birlikte fiyatlar iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

Peki, 10 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 10 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 10 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.65 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

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Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 10 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.50 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

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Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 10 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.22 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

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