Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 19 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yansıtıldı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 62 kuruş indirim yansıtıldı.
Peki, 19 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 19 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.33 TL
Motorin litre fiyatı: 42.90 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.22 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL