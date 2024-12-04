Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 4 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzinin litre fiyatı 97 kuruş ucuzladı. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.

Peki, 4 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 4 Aralık 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: