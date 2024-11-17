Benzine indirim geliyor: İşte 17 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geleceği belirtildi. Motorin gurubunda ise değişiklik beklenmiyor.

Peki, 17 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 17 Kasım 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: