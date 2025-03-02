Benzine indirim geliyor: İşte 2 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruş indirim yansıtılacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 2 Mart 2025 Pazar gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynakları göre, benzinin litre fiyatına 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim yapılacak.
Peki, 2 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 2 Mart 2025 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.44 TL
Motorin litre fiyatı: 46.58 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.27 TL
Motorin litre fiyatı: 46.47 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL