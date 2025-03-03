Benzine indirim kapıda: İşte 3 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynakları göre, benzinin litre fiyatına 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim yapılacak.

Peki, 2 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 2 Mart 2025 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: