Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İşte 8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta zam ya da indirimin gelip gelmediği vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Peki benzin ya da motorine zam ya da indirim var mı? İşte 8 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları da merak ediliyor. Peki benzinin ve motorinin litre fiyatı ne kadar? Akaryakıta zam ya da indirim geldi mi?
8 Haziran 2024 itibariyle akaryakıt fiyatında zam ya da indirim yok.
İşte İstanbul, İzmir ve Ankara 8 Haziran 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.24 TL
Motorin litre fiyatı: 39.28 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 40.12 TL
Motorin litre fiyatı: 39.18 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL