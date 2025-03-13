Benzine zam bekleniyor: İşte 13 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 40 kuruş zam yapılacağı bilgisi verildi.

Peki, 13 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 13 Mart 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: