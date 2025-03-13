Benzine zam bekleniyor: İşte 13 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam yapılmasının beklendiği bildirildi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 13 Mart 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 40 kuruş zam yapılacağı bilgisi verildi.
Peki, 13 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 13 Mart 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.41 TL
Motorin litre fiyatı: 45.36 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.26 TL
Motorin litre fiyatı: 45.24 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL