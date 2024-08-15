Benzine zam geldi, fiyatlar 45 TL'yi aştı: İşte 15 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu doğrultuda benzin fiyatlarına 85 kuruş zam yansıtılmıştı. Söz konusu fiyat artışının ardından güncel fiyatlar merak konusu oldu. İşte 14 Ağustos 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Son olarak benzin fiyatlarına 85 kuruş zam yansıtıldı. Söz konusu fiyat artışından sonra bazı illerde benzinin litre fiyatı 45 lirayı aştı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği görülmedi.
Peki, 15 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 15 Ağustos 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.46 TL
Motorin litre fiyatı: 43.74 TL
LPG litre fiyatı: 22.93 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.35 TL
Motorin litre fiyatı: 43.67 TL
LPG litre fiyatı: 22.40 TL