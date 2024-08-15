Benzine zam geldi, fiyatlar 45 TL'yi aştı: İşte 15 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak benzin fiyatlarına 85 kuruş zam yansıtıldı. Söz konusu fiyat artışından sonra bazı illerde benzinin litre fiyatı 45 lirayı aştı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği görülmedi.