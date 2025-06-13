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  4. Benzine zam geldi, litresi 50 TL'yi aştı! Motorine de zam geliyor (13 Haziran akaryakıt fiyatları)

Benzine zam geldi, litresi 50 TL'yi aştı! Motorine de zam geliyor (13 Haziran akaryakıt fiyatları)

Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 46 kuruş zam geldi. Fiyatlar bugün itibarıyla tabelaya yansıdı, bazı şehirlerde benzinin litre fiyatı 50 TL'yi geçti. Benzinden sonra bir zam da motorine geliyor. Peki 13 Haziran 2025 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte şehir şehir akaryakıt fiyatları...

Benzine zam geldi, litresi 50 TL'yi aştı! Motorine de zam geliyor (13 Haziran akaryakıt fiyatları) - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzinin litre fiyatına zam olarak yansıdı.

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Benzine zam geldi, litresi 50 TL'yi aştı! Motorine de zam geliyor (13 Haziran akaryakıt fiyatları) - Sayfa 2

BAZI KENTLERDE BENZİNİN LİTRESİ 50 TL'Yİ GEÇTİ

Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi.

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Benzine zam geldi, litresi 50 TL'yi aştı! Motorine de zam geliyor (13 Haziran akaryakıt fiyatları) - Sayfa 3

Zam ile birlikte Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litresi 50 TL'yi aştı.

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Benzine zam geldi, litresi 50 TL'yi aştı! Motorine de zam geliyor (13 Haziran akaryakıt fiyatları) - Sayfa 4

BİR ZAM DA MOTORİNE GELİYOR

Benzine bugün gelen zammın ardından motorine de zam bekleniyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 1,49 TL fiyat artışı öngörülüyor.

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