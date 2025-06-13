Benzine zam geldi, litresi 50 TL'yi aştı! Motorine de zam geliyor (13 Haziran akaryakıt fiyatları)
Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 46 kuruş zam geldi. Fiyatlar bugün itibarıyla tabelaya yansıdı, bazı şehirlerde benzinin litre fiyatı 50 TL'yi geçti. Benzinden sonra bir zam da motorine geliyor. Peki 13 Haziran 2025 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte şehir şehir akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzinin litre fiyatına zam olarak yansıdı.
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BAZI KENTLERDE BENZİNİN LİTRESİ 50 TL'Yİ GEÇTİ
Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi.
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