Benzine zam geldi, sıra motorinde: İşte 14 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzine 1.50 TL zam yansıtıldı. Yarın ise motorine 1.30 TL zam yapılması öngörülüyor.

Peki, 14 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 14 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: