Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 13 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak bugün indirim gelen benzine bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litre fiyatına 82 kuruş zam geldi.

Peki, 13 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 13 Nisan 2025 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: