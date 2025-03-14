Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 14 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş zam yapıldı.

Peki, 14 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 14 Mart 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: