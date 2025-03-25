Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 25 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş zam geldi. Önümüzdeki günlerde motorin ve LPG'de de fiyat artışı bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 25 Mart 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş zam geldi. Önümüzdeki günlerde motorin ve LPG'de de fiyat artışı bekleniyor.
Çarşamba günü: Motorin litre fiyatına 1 TL artış öngörülüyor.
Perşembe günü: LPG fiyatlarına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor.
Peki, 25 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 25 Mart 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL