Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 25 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş zam geldi. Önümüzdeki günlerde motorin ve LPG'de de fiyat artışı bekleniyor.

Çarşamba günü: Motorin litre fiyatına 1 TL artış öngörülüyor.

Perşembe günü: LPG fiyatlarına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor.