Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 28 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak Benzine 74 kuruşluk fiyat artışı yansıtıldı.

Peki, 28 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 28 Kasım 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: