Benzine zam gelecek, tablo değişecek: İşte 6 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin grubunda pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 6 Ocak 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Akaryakıt fiyatlarına 7 Ocak Salı günü itibariyle zam yapılması bekleniyor. Benzin grubunda pazartesi akşamından geçerli olacak şekilde 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor.
Peki, 6 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 6 Ocak 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.88 TL
Motorin litre fiyatı: 44.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL