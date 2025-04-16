Benzine zam geliyor! İşte 16 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 1 lira civarında bir artış olacak.

Peki, 16 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: