Benzin ve motorine zam geliyor, tarih belli oldu! (19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı vatandaşlar tarafından da çok merak ediliyor. Peki akaryakıtta zam ya da indirim var mı? Akaryakıtta bu kez zam haberi geldi. Benzin ve motorine zam geliyor, tarih belli oldu.
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı vatandaşlar tarafından da çok merak ediliyor. Peki akaryakıt fiyatında zam ya da indirim var mı?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,67 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
NTV'de yer alan habere göre benzinin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.