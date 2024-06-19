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  4. Benzin ve motorine zam geliyor, tarih belli oldu! (19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)

Benzin ve motorine zam geliyor, tarih belli oldu! (19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı vatandaşlar tarafından da çok merak ediliyor. Peki akaryakıtta zam ya da indirim var mı? Akaryakıtta bu kez zam haberi geldi. Benzin ve motorine zam geliyor, tarih belli oldu.

Benzin ve motorine zam geliyor, tarih belli oldu! (19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 1

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı vatandaşlar tarafından da çok merak ediliyor. Peki akaryakıt fiyatında zam ya da indirim var mı?

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Benzin ve motorine zam geliyor, tarih belli oldu! (19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 2

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,67 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

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Benzin ve motorine zam geliyor, tarih belli oldu! (19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 3

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

NTV'de yer alan habere göre benzinin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

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Benzin ve motorine zam geliyor, tarih belli oldu! (19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 4

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

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