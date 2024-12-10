Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 10 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 10 Aralık 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: