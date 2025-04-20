Beşiktaş'ın lisanslı ürününe Ticaret Bakanlığı'ndan toplatma kararı! Satışı yasaklandı...
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listeye göre, bazı giyim ve temizlik ürünlerinin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; bazı giyim ve hijyen ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti.
Söz konusu ürünler arasında Beşiktaş Kulübü'nün lisanslı bir giyim ürünü de yer aldı.
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.