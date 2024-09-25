Beta katsayısı nedir?
Beta katsayısı, bir yatırımın fiyatındaki dalgalanmaların derecesini ölçen bir göstergedir. yatırımcılara belirli bir varlığın veya portföyün genel piyasa hareketlerine karşı gösterdiği tepkiyi anlama ve risk-getiri profillerini belirleme konusunda yardımcı olur.
Beta katsayısı
Beta katsayısı, istatistiksel risk göstergelerinden biridir. Analistler, bir varlığın risk profilini belirlemeleri gerektiğinde sıklıkla Beta katsayısına bakarlar.
Beta katsayısı, riski ölçmede kullanılan bir metot olarak geliştirilmiştir. Beta, bir menkul kıymetin oynaklığını, bir bütün olarak piyasa oynaklığı ile ilişkilendirir. William Sharpe tarafından 1964 yılında geliştirilen Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli’ne göre beta, sistematik riskin ölçülmesinde kullanılır.
Beta değeri 1 olan bir varlık veya portföy, genel piyasa hareketlerine tam olarak duyarlıdır. Bu, varlığın veya portföyün genel piyasa ortalaması ile aynı getiri ve risk profiline sahip olduğunu gösterir. Beta değeri 1'den büyük olan bir varlık veya portföy, genel piyasa hareketlerine göre daha duyarlıdır. Beta değeri 1'den küçük olan bir varlık veya portföy ise genel piyasa hareketlerine göre daha az duyarlıdır.
Sonuç olarak, beta katsayısı ne kadar yüksekse varlığın riski o kadar yüksektir. Ancak yükselişlerde ise piyasaya göre daha fazla kazanç sağlar. Tersi şekilde düşük beta değeri düşük risk ve düşük getiri göstergesidir. Beta değeri ile piyasa ve yatırım arasındaki ilişki incelenebilir. Bu sayede yatırımın piyasaya nasıl reaksiyon verdiği görülerek bu doğrultuda yatırımlar yapılabilir.