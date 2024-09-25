Beta katsayısı nedir?

Beta değeri 1 olan bir varlık veya portföy, genel piyasa hareketlerine tam olarak duyarlıdır. Bu, varlığın veya portföyün genel piyasa ortalaması ile aynı getiri ve risk profiline sahip olduğunu gösterir. Beta değeri 1'den büyük olan bir varlık veya portföy, genel piyasa hareketlerine göre daha duyarlıdır. Beta değeri 1'den küçük olan bir varlık veya portföy ise genel piyasa hareketlerine göre daha az duyarlıdır.