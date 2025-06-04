Beyaz eşya fiyatları tüketiciyi zorluyor! Fiyat artışının nedenleri ve beklentiler ne yönde?
Son aylarda hissedilir şekilde artan beyaz eşya fiyatları, tüketicinin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Buzdolabından çamaşır makinesine, fırından bulaşık makinesine kadar temel ev aletlerindeki bu yükselişin ardında yatan nedenler ve geleceğe dair beklentiler tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, fiyat artışının arkasındaki nedenler ve beklentiler neler? İşte detaylar…
BEYAZ EŞYALARDAKİ FİYAT ARTIŞININ ARKASINDAKİ NEDENLER
Beyaz eşya sektöründeki bu fiyat artışının temelinde küresel ve yerel ekonomik faktörlerin iç içe geçtiği bir tablo yatıyor. Özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinde dünya genelinde yaşanan hammadde maliyetlerindeki artış, bu yükselişin en önemli tetikleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor. Çelik, alüminyum, bakır gibi beyaz eşya üretiminde kritik rol oynayan metallerin küresel piyasalardaki fiyatlarındaki keskin yükseliş, üreticilerin maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Aynı şekilde, plastik ve polimer fiyatlarındaki artış da ürünlerin nihai fiyatlarına yansıyor.
1- AKILLI BEYAZ EŞYALARIN YAYGINLAŞMASI
Akıllı beyaz eşyaların yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik komponent tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve buna bağlı fiyat artışları da maliyetleri yukarı çeken bir diğer önemli faktör. Küresel çip krizi ve diğer elektronik parça tedarikindeki aksaklıklar, üretim süreçlerini yavaşlatırken maliyetleri de artırıyor.
2- DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALAR
Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu döviz kurlarındaki dalgalanmalar da beyaz eşya fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Üretimde kullanılan bazı hammaddelerin ve elektronik parçaların ithal edilmesi, döviz kurundaki her yükselişi maliyetlere yansıtarak tüketiciye daha yüksek fiyatlar olarak geri dönüyor.
3- YÜKSEK ENFLASYON
Ülke genelinde hissedilen yüksek enflasyon ortamı da beyaz eşya fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İşçilik maliyetlerindeki yükseliş, enerji giderlerindeki artış ve lojistik masraflarındaki artışlar, üreticilerin fiyatlarını yukarı yönlü revize etmelerine neden oluyor.