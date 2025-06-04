Beyaz eşya fiyatları tüketiciyi zorluyor! Fiyat artışının nedenleri ve beklentiler ne yönde?

BEYAZ EŞYALARDAKİ FİYAT ARTIŞININ ARKASINDAKİ NEDENLER

Beyaz eşya sektöründeki bu fiyat artışının temelinde küresel ve yerel ekonomik faktörlerin iç içe geçtiği bir tablo yatıyor. Özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinde dünya genelinde yaşanan hammadde maliyetlerindeki artış, bu yükselişin en önemli tetikleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor. Çelik, alüminyum, bakır gibi beyaz eşya üretiminde kritik rol oynayan metallerin küresel piyasalardaki fiyatlarındaki keskin yükseliş, üreticilerin maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Aynı şekilde, plastik ve polimer fiyatlarındaki artış da ürünlerin nihai fiyatlarına yansıyor.