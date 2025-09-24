BİM, ASTOR, MAVI, SOKM ve 16 şirket daha. Aracı kurum 20 dev için fiyat tahmini verdi.
Borsa İstanbul’da işlem gören 20 şirket için aracı kurumlar fiyat tahmini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurum raporları ve hedef fiyat güncellemeleri sürüyor.
23 Eylül Salı günü, 20 hisse senedi için yeni hedef fiyat açıklamaları paylaşıldı. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen endeks, yatırımcıların temkinli adımlarına rağmen hacimli işlemlerle öne çıktı.
Özellikle bankacılık ve teknoloji hisselerinde hareketlilik dikkat çekti. Uzmanlar, aracı kurum raporlarının yatırımcı kararlarında etkili olduğunu vurgularken, piyasada genel eğilimin küresel gelişmeler ve yerel ekonomik verilerle şekillendiğini ifade ediyor.