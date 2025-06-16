BİM, THY, Aselsan ve Tüpraş'ta büyük çıkış! Yatırımcılar bu 10 hisseye akın etti: 4,3 milyar TL!!

Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,41 artışla 9.350,01 puandan kapatan BIST100 endeksinde, 16 Haziran Pazartesi günü aktif alış-satış farkı +2,87 milyar TL olurken, BIST30’da bu fark +3 milyar TL’yi aştı. Tüm hisselerde toplam aktif fark +2,51 milyar TL oldu.

İşte pazartesi günü en çok para çıkışı olan hisseler...