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  4. BİM, THY, Aselsan ve Tüpraş'ta büyük çıkış! Yatırımcılar bu 10 hisseye akın etti: 4,3 milyar TL!!

BİM, THY, Aselsan ve Tüpraş'ta büyük çıkış! Yatırımcılar bu 10 hisseye akın etti: 4,3 milyar TL!!

Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da en fazla alım-satımın gerçekleştiği hisseler belli olurken, BİM, THY, Aselsan ve Tüpraş hisselerinde yaşanan satışlar yatırımcıların dikkatini çekti.

BİM, THY, Aselsan ve Tüpraş'ta büyük çıkış! Yatırımcılar bu 10 hisseye akın etti: 4,3 milyar TL!! - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,41 artışla 9.350,01 puandan kapatan BIST100 endeksinde, 16 Haziran Pazartesi günü aktif alış-satış farkı +2,87 milyar TL olurken, BIST30’da bu fark +3 milyar TL’yi aştı. Tüm hisselerde toplam aktif fark +2,51 milyar TL oldu.

İşte pazartesi günü en çok para çıkışı olan hisseler...

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BİM, THY, Aselsan ve Tüpraş'ta büyük çıkış! Yatırımcılar bu 10 hisseye akın etti: 4,3 milyar TL!! - Sayfa 2

10 - Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
Aktif fark: -80.144.000 TL

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BİM, THY, Aselsan ve Tüpraş'ta büyük çıkış! Yatırımcılar bu 10 hisseye akın etti: 4,3 milyar TL!! - Sayfa 3

9 - Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
Aktif fark: -88.864.000 TL

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BİM, THY, Aselsan ve Tüpraş'ta büyük çıkış! Yatırımcılar bu 10 hisseye akın etti: 4,3 milyar TL!! - Sayfa 4

8 - Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK)
Aktif fark: -90.613.000 TL

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