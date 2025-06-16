BİM, THY, Aselsan ve Tüpraş'ta büyük çıkış! Yatırımcılar bu 10 hisseye akın etti: 4,3 milyar TL!!
Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da en fazla alım-satımın gerçekleştiği hisseler belli olurken, BİM, THY, Aselsan ve Tüpraş hisselerinde yaşanan satışlar yatırımcıların dikkatini çekti.
Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,41 artışla 9.350,01 puandan kapatan BIST100 endeksinde, 16 Haziran Pazartesi günü aktif alış-satış farkı +2,87 milyar TL olurken, BIST30’da bu fark +3 milyar TL’yi aştı. Tüm hisselerde toplam aktif fark +2,51 milyar TL oldu.
İşte pazartesi günü en çok para çıkışı olan hisseler...
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