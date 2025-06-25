BİMAS için 16 aracı kurum fiyat verdi! Yüzde 100’e yakın getiri potansiyeli
Borsanın en değerli perakende sektörü şirketlerinden Bim Mağazaları için 16 aracı kurum fiyat beklentisi açıkladı.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), bilanço sonrası aracı kurumların odağında yer aldı. Son açıklanan finansal sonuçların ardından 16 aracı kurum, BİM için hedef fiyatlarını güncelledi.
ORTALAMA TAHMİN 740 TL OLDU
Yapılan değerlendirmelerde en düşük hedef fiyat 645,00 TL olarak belirlenirken, en yüksek tahmin 844,00 TL seviyesinde gerçekleşti. Hedef fiyatların ortalaması ise 740,70 TL oldu.
Rotaborsa.com sitesinde derlenen bilgiye göre BİMAS için 16 aracı kurumun verdiği fiyat şöyle: