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  4. BİMAS için 16 aracı kurum fiyat verdi! Yüzde 100’e yakın getiri potansiyeli

BİMAS için 16 aracı kurum fiyat verdi! Yüzde 100’e yakın getiri potansiyeli

Borsanın en değerli perakende sektörü şirketlerinden Bim Mağazaları için 16 aracı kurum fiyat beklentisi açıkladı.

BİMAS için 16 aracı kurum fiyat verdi! Yüzde 100’e yakın getiri potansiyeli - Sayfa 1

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), bilanço sonrası aracı kurumların odağında yer aldı. Son açıklanan finansal sonuçların ardından 16 aracı kurum, BİM için hedef fiyatlarını güncelledi.

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BİMAS için 16 aracı kurum fiyat verdi! Yüzde 100’e yakın getiri potansiyeli - Sayfa 2

ORTALAMA TAHMİN 740 TL OLDU

Yapılan değerlendirmelerde en düşük hedef fiyat 645,00 TL olarak belirlenirken, en yüksek tahmin 844,00 TL seviyesinde gerçekleşti. Hedef fiyatların ortalaması ise 740,70 TL oldu.

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BİMAS için 16 aracı kurum fiyat verdi! Yüzde 100’e yakın getiri potansiyeli - Sayfa 3

Rotaborsa.com sitesinde derlenen bilgiye göre BİMAS için 16 aracı kurumun verdiği fiyat şöyle:

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BİMAS için 16 aracı kurum fiyat verdi! Yüzde 100’e yakın getiri potansiyeli - Sayfa 4

 

Aracı Kurum

Hedef fiyat

Önceki hedef fiyat

Tavsiye

 

KuveytTürk Yatırım

722,00 TL

722,00 TL

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