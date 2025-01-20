Bim'de gıda ürünlerinde 21 Ocak'tan itibaren geçerli dev indirimler (BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ)
Bim'de gıda ürünlerinde 21 Ocak'tan itibaren geçerli dev indirimler (BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ)
Bim'de 21 Ocak tarihinden itibaren geçerli bakliyat çeşitlerinden mısır yağına, zeytinden reçele, tahinden üzüm pekmezine kadar geçerli inanılmaz indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Bim Haftanın Önerileri indirimli ürünler listesi...
SABAN KIRMIZI MERCİMEK 2,5 KG
Fiyat: 93 TL
1 | 24
SABAN PİLAVLIK BULGUR 2,5 KG
Fiyat: 50 TL
2 | 24
SABAN KÖFTELİK BULGUR 2,5 KG
Fiyat: 50 TL
3 | 24
SABAN NOHUT 2,5 KG
Fiyat: 118 TL
4 | 24
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