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  4. Bim'de gıda ürünlerinde 21 Ocak'tan itibaren geçerli dev indirimler (BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ)

Bim'de gıda ürünlerinde 21 Ocak'tan itibaren geçerli dev indirimler (BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ)

Bim'de 21 Ocak tarihinden itibaren geçerli bakliyat çeşitlerinden mısır yağına, zeytinden reçele, tahinden üzüm pekmezine kadar geçerli inanılmaz indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Bim Haftanın Önerileri indirimli ürünler listesi...

Bim'de gıda ürünlerinde 21 Ocak'tan itibaren geçerli dev indirimler (BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ) - Sayfa 1

SABAN KIRMIZI MERCİMEK 2,5 KG

Fiyat: 93 TL

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Bim'de gıda ürünlerinde 21 Ocak'tan itibaren geçerli dev indirimler (BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ) - Sayfa 2

SABAN PİLAVLIK BULGUR 2,5 KG

Fiyat: 50 TL

2 | 24
Bim'de gıda ürünlerinde 21 Ocak'tan itibaren geçerli dev indirimler (BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ) - Sayfa 3

SABAN KÖFTELİK BULGUR 2,5 KG

Fiyat: 50 TL

3 | 24
Bim'de gıda ürünlerinde 21 Ocak'tan itibaren geçerli dev indirimler (BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ) - Sayfa 4

SABAN NOHUT 2,5 KG

Fiyat: 118 TL

4 | 24