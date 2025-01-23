Bim’e yarın (24 Ocak) ankastre set, televizyon ve şarjlı süpürge geliyor! (BİM 24 OCAK KATALOĞU)
Bu fırsat kaçmaz… Bim’e yarın (24 Ocak) cam ankastre set, televizyon, dikey şarjlı süpürge ve birçok teknolojik ürün geliyor. İşte ürünler ve fiyatları…
TURBO SİYAH CAM ANKASTRE SET
Ürün özellikleri
DAVLUMBAZ
• Düğmeden mekanik kontrol
• 60 cm çift camlı davlumbaz
• 3 Kademeli güç ayarı
• 650 m³/s Yüksek emiş gücü
• 140 Watt güç • Yıkanabilir alüminyum filtre
• Led aydınlatma
OCAK
• 4 gözü doğalgaz ayarlı
• Düğmeden otomatik çakmaklı
• Dayanıklı gövde yapısı
• 8 mm cam kalınlığı
• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)
FIRIN
• 1600 Watt güç
• 4 Pişirme fonksiyonu
• Turbo fan
• Zil uyarılı zaman ayarı
• Ayarlanabilir termostat
• Kolay temizlenebilir cam panel
• Güçlü iç aydınlatma
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi
• Cr-Ni ızgara
• A+ enerji sınıfı
• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu
Fiyat: 8.450 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
LG 65 İNÇ SMART 4K ULTRA HD HDR LED TV
Ürün özellikleri
• HDR10 ve HLG
• HGIG modu
• Karasal HD ayarlayıcı
• Yapay zeka akustik ayarlama
• 3x HDMI girişi
• 2x USB bağlantı noktası
Fiyat: 34.999 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
ONVO DİKEY ŞARJLI SÜPÜRGE 400W OVDSS02
Ürün özellikleri
• 3 kademe digital hız göstergesi
• Led aydınlatmalı motorlu fırça
• Digital şarj seviye göstergesi
• 1 litre büyük toz haznesi
• 2500mah güçlü lityum batarya
• Sessiz yüksek teknoloji motor
• Dar alan temizleme başlığı
• Koltuk perde temizleme başlığı
• Turbo süpürücü
Fiyat: 4.290 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)