Bim’e yarın ankastre set ve her evin olmazsa olmaz ürünleri geliyor! (BİM 14 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLERİ)
Bim’e yarın cam ankastre setinden, televizyona, cep telefonundan saç kurutma makinesine kadar birçok ürün geliyor. İşte, yarın Bim’e gelecek ürünler ve fiyat listesi…
TURBO BEYAZ CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
KUMTEL BEYAZ CAM DAVLUMBAZ
• Düğmeden mekanik kontrol
• 60 cm çift camlı davlumbaz
• 3 Kademeli güç ayarı
• 650 metreküp/s Yüksek emiş gücü
• 140 Watt güç
• Yıkanabilir alüminyum filtre
• Led aydınlatma
KUMTEL BEYAZ CAM ANKASTRE OCAK
• 4 gözü doğalgaz ayarlı ankastre ocak
• Düğmeden otomatik çakmaklı
• Dayanıklı gövde yapısı
• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)
KUMTEL BEYAZ CAM ANKASTRE FIRIN
• 1600 Watt güç
• 4 Pişirme fonksiyonu
• Turbo fan
• Zil uyarılı zaman ayarı
• Ayarlanabilir termostat
• Temizlik için kolay sökülebilir iç cam
• Kolay temizlenebilir cam panel
• Güçlü iç aydınlatma
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi
• Cr-Ni ızgara
• A+ enerji sınıfı
• Harr teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu
Fiyat: 8,900 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
KUMTEL BEYAZ CAM SET ÜSTÜ OCAK
Ürün bilgileri
• Emaye ızgaralı
• Gaz emniyet sistemli
• Otomatik düğmeden çakmaklı
•Ankastre ve LPG dönüşüm işlemleri ücretlidir.
Fiyat: 2,790 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
KUMTEL SÜRGÜLÜ ASPİRATÖR
Ürün bilgileri
• Sürgüden otomatik çalışma
• 250 metreküp/s yüksek emiş gücü
• 90 Watt güç
• Led aydınlatma
• 2 kademeli kullanım seçeneği
• Yıkanabilir alüminyum filtre
Fiyat: 1,300 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)