Bina güçlendirme çalışmalarına talep attı! İşte metrekareye biçilen fiyatlar

SÜREÇ DOĞRU İŞLETİLMELİ

Deprem korkusunun etkisiyle alınan aceleci kararlar, riskli sonuçlara yol açabilir. Yapının durumu analiz edilmeden ve doğru projelendirme yapılmadan uygulanan güçlendirme çalışmaları, istenilen faydanın tam tersine zarar verebilir. İstanbul Bina Güçlendirme ve Mühendislik firmasının yetkilisi Kemal Uzuner, “Güvenlik için acele değil, doğru adım atılmalı” dedi.

Mühendislik yeterliliği ve deneyimi olmayan fi rmaların projelere dâhil olması ciddi bir risk unsuru oluşturuyor. Uzuner “Yeni mezun bir mühendisin gökdelen projesine imza atması ya da sadece sermaye sahibi bir kişinin inşaata başlaması önlenmeli” çağrısında bulundu.