Bina güçlendirme çalışmalarına talep attı! İşte metrekareye biçilen fiyatlar
Önceki gün İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, milyonlarca İstanbulluyu tedirgin etti. Büyük İstanbul depremine dair endişeler yeniden gündemin ilk sırasına oturdu. Pek çok ev ve iş yerinde oluşan çatlaklar, özellikle eski binalarda yaşayan vatandaşları harekete geçirdi. Kentsel dönüşümün uzun ve maliyetli süreci karşısında vatandaşlar, artık binalarını tahliye etmeden yapılan güçlendirme çözümlerine yöneliyor.
Türkiye genelinde konut krizinin derinleşmesi ve kiraların hızla yükselmesi, özellikle büyük şehirlerde güçlendirme talebini artırdı. Depreme karşı çözüm arayan birçok vatandaş, binasını boşaltmadan uygulanabilecek yöntemleri araştırıyor.
Uzmanlar ise bu tercihin dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her yapı güçlendirmeye uygun değildir, mutlaka uzman analiz ve mühendislik planlaması yapılmalı” diyor.
SÜREÇ DOĞRU İŞLETİLMELİ
Deprem korkusunun etkisiyle alınan aceleci kararlar, riskli sonuçlara yol açabilir. Yapının durumu analiz edilmeden ve doğru projelendirme yapılmadan uygulanan güçlendirme çalışmaları, istenilen faydanın tam tersine zarar verebilir. İstanbul Bina Güçlendirme ve Mühendislik firmasının yetkilisi Kemal Uzuner, “Güvenlik için acele değil, doğru adım atılmalı” dedi.
Mühendislik yeterliliği ve deneyimi olmayan fi rmaların projelere dâhil olması ciddi bir risk unsuru oluşturuyor. Uzuner “Yeni mezun bir mühendisin gökdelen projesine imza atması ya da sadece sermaye sahibi bir kişinin inşaata başlaması önlenmeli” çağrısında bulundu.
BELEDİYEDEN ONAY ALMAK ZOR
Son dönemde popülerlik kazanan karbon fiber destekli güçlendirme sistemleri, bazı yapılarda başarı sağlasa da her bina için geçerli bir çözüm değil. Her binanın kendine has yapısal özellikleri olduğunu hatırlatan Uzuner “Karbon fi ber uygulaması ancak doğru analizlerle desteklenirse fayda sağlar” diye konuştu. Güçlendirme için alınması gereken ruhsatların temininde yaşanan zorluklar, süreci yavaşlatıyor.