Bina güçlendirme çalışmalarına talep attı! İşte metrekareye biçilen fiyatlar

BELEDİYEDEN ONAY ALMAK ZOR

Son dönemde popülerlik kazanan karbon fiber destekli güçlendirme sistemleri, bazı yapılarda başarı sağlasa da her bina için geçerli bir çözüm değil. Her binanın kendine has yapısal özellikleri olduğunu hatırlatan Uzuner “Karbon fi ber uygulaması ancak doğru analizlerle desteklenirse fayda sağlar” diye konuştu. Güçlendirme için alınması gereken ruhsatların temininde yaşanan zorluklar, süreci yavaşlatıyor.