Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşlar faiziyle geri alınacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu sahte emekliliklere ilişkin detaylı bir denetim yapacak. Sigortalı olmadığı halde kendisini sigortalı göstererek usulsüzlük yapanlara ilişkin denetim kapsamında 81 ilde binlerce vatandaşın emeklilikleri iptal edilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde sahte sigortalılık yoluyla emekli olan kişilere yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı.
Özellikle sahte iş yerleri üzerinden prim ödeyerek emeklilik hakkı kazananlar, SGK'nın radarına takıldı. Bu kişiler, emekliliklerinin iptal edilmesinin yanı sıra, usulsüz olarak ödenen emekli maaşlarını faiziyle geri ödemekle karşı karşıya kaldı.
GURBETÇİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BİR ÇOK KİŞİ HEDEFTE
SGK'nın titizlikle yürüttüğü bu inceleme, yalnızca yurt dışında yaşayan gurbetçileri değil, Türkiye'deki sigorta işlemlerinde usulsüzlük yapan herkesi kapsıyor. Özellikle yurt dışında çalışan ve aynı tarihlerde Türkiye’de de sigortalıymış gibi gösteren gurbetçiler, bu incelemeyle dikkat çekiyor.
SGK, bu kişilerin emekliliklerini iptal ederken, ödenen emekli maaşlarını da geri talep ediyor.
FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ALINACAK
SGK’nın uygulamasıyla, yurt dışında yaşayıp sigorta girişini yanlış bildiren gurbetçiler, emeklilik başvurularında sorunlarla karşılaştı. Özellikle 18 yaşında sigortalı sayılan kadınların, Türkiye'de sigortalı çalışarak emeklilik sürelerini tamamlamaları beklenmişti.
Ancak, sahte sigortalı gösterilen iş yerleri nedeniyle bu kişilerin emeklilik hakları iptal edilerek, aldıkları maaşlar faiziyle birlikte geri istenmeye başlandı.
SGK’nın yaptığı incelemelerde, sigorta yapılan iş yerlerinin çoğunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Özellikle boş araziler ya da çok önceden kapanmış işletmelerin adresleri üzerinden yapılan sigorta işlemleri dikkat çekti. SGK, bu tür işlemleri “sahte hizmet kazandırılması” olarak tanımlayarak, bu şekilde yapılan tüm emeklilik işlemlerini iptal etti.