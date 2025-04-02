Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşlar faiziyle geri alınacak!

GURBETÇİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BİR ÇOK KİŞİ HEDEFTE

SGK'nın titizlikle yürüttüğü bu inceleme, yalnızca yurt dışında yaşayan gurbetçileri değil, Türkiye'deki sigorta işlemlerinde usulsüzlük yapan herkesi kapsıyor. Özellikle yurt dışında çalışan ve aynı tarihlerde Türkiye’de de sigortalıymış gibi gösteren gurbetçiler, bu incelemeyle dikkat çekiyor.

SGK, bu kişilerin emekliliklerini iptal ederken, ödenen emekli maaşlarını da geri talep ediyor.