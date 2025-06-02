Binlerce memura ek ödeme yolu açıldı! İşte 3600 ek gösterge uygulamasının detayları...
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararıyla 3600 ek gösterge konusunda kritik gelişme yaşandı. Artık, 15 Ocak 2023 tarihi sonrasında görev başlayan memurlar da 3600 ek gösterge uygulamasından yararlanacak. Peki bu karar ne zaman hayata geçecek? Kimler yararlanacak? Maaşlarda ne kadar artış yaşanacak? 2023'te bu haktan yararlananlar ne kadar artış aldı? Geçmişe dönük ödeme yapılacak mı? Yasal düzenleme ne zaman çıkarılacak? İşte detaylar...
Anayasa Mahkemesi 15 Ocak 2023 sonrası atanan memurlara 3600 ek gösterge uygulamasından yararlanma kapısını açtı. Böylece on binlerce memurun maaşları ile emekli olurken alacakları tazminat yüzde 22 artacak. Tazminattaki artış 150 bin lirayı bulacak.
3600 EK GÖSTERGE UYGULAMASI NEDİR?
3600 ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenmesine deniyor. 15 Ocak 2023 tarihinden önce kamuda görev alan 5,3 Milyon kamu personeline ek gösterge artışı yapıldı.
Ek gösterge 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise emekli ikramiyelerini ciddi oranda etkiliyor.
BUGÜNE KADAR KİMLERİ KAPSIYORDU?
Öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ve din görevlilerinin ek göstergesi 3600'a yükseltildi. Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı.