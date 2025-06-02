Binlerce memura ek ödeme yolu açıldı! İşte 3600 ek gösterge uygulamasının detayları...

BUGÜNE KADAR KİMLERİ KAPSIYORDU?

Öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ve din görevlilerinin ek göstergesi 3600'a yükseltildi. Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı.